أستاذ تخطيط عمراني: الدولة حملت على عاتقها تطوير المناطق غير الآمنة

قال الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة كانت تعاني لفترات طويلة من حالة انهيار للعقارات داخل المدن القديمة، فضلًا عن المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن اتجاه الدولة لإزالة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، كان لا بد لإنقاذ المواطنين من الهبوط الذي حدث في هذه المناطق.

وأشار إلى أنه جرى التعامل مع 192 منطقة بالتطوير أو التجديد الحضري وتم إخراجها من المناطق غير الآمنة، لافتًا إلى أن مليوني مواطن كانوا يعيشون فيها واستفادوا من تطويرها، لافتًا إلى أن الدولة عملت على توفير جميع الخدمات والشبكات المرفقية الضرورية للحياة.