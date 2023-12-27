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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى تحيى حفلا فنيا بمسرح الجمهورية

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تحيى فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة مساء غد الخميس، على خشبة مسرح الجمهورية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وتهدف هذه الاحتفالية إلى إعادة إحياء التراث الفني الأصيل.

يتضمن برنامج الحفل باقة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين يؤديها الفنانين محمد متولي، ومؤمن خليل، وأحمد نافع، وسوزان ممدوح، وداليا عبد الوهاب، وأميرة أحمد .

وقد تأسست فرقة عبد الحليم نويرة في العام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة، الذي كان له الفضل في تكوينها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية أحمد عامر مسرح الجمهورية دار الأوبرا المصرية