بحضور 20 شركة.. افتتاح الملتقى التوظيفي الخاص بـ"فرصة" للتمكين الاقتصادي بالشرقية

إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الملتقى التوظيفي الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الإقتصادي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بمشاركة 20 شركة ومنشأه بالقطاع الخاص لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من أبناء المحافظة وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

تفقد المحافظ عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياه جديدة وتحقق لهم حياه كريمة.

واوضح محافظ الشرقية أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهاً الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعي والمناطق الصناعية والشركات والمصانع بمحافظة الشرقية لإطلاق المبادرة والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الجاد القادر على العمل لتوفير حياه أفضل لهم.