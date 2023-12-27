حصاد عام 2023.. جامعة الدلتا التكنولوجية تحصل على دعم 7 مشروعات متميزة و إبتكارية

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية عن حصاد عام ٢٠٢٣ الأنشطة والفعاليات،انه حصلت الجامعة على دعم ٧ مشروعات متميزة وابتكارية، بالإضافة إلى مشروع انشاء نظام داخلى للجودة داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كما وصل فريق الطاقة بالجامعة الى الفعاليات النهائية بمشروع للتأهل للإستمرار بمسابقة حافز الإبتكار لعام ٢٠٢٣ من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى بعنوان " نظام روبوت ذكى لتنظيف الخلايا الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر"، وكذلك فازت الجامعة بتأهيل معملى اختبارات الكابلات الكهربائية والإختبارات الميكانيكية للمواد للإعتماد الدولى،كما فاز طالب بالجامعة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة هواوى العالمية.

وأشارت الجامعة إلي أنها وقعت عقد مشروع القياس والتقويم الذي استلمته من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي؛ لإنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، بهدف المُساهمة في التطوير المُستمر لنُظم تقويم الطلاب والامتحانات والارتقاء بمستوى الكفاءة التعليمية؛ تنفيذًا لتوجيهات دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تأهيل جيل من الشباب يواكب التحول الرقمي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات وظائف المُستقبل.

وافتتحت الجامعة وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان ودعم ذوى الإعاقة، بالإضافة الى وحدة السلامة والصحة المهنية وعقد ندوات واجتماعات بهذا الشأن.

كما تحرص الجامعة على توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة وتنفيذًا لمبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، فقامت بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون منها: وقعت الجامعة بروتوكول تحالف اقليم الدلتا والذى يضم ١٤ جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من شركاء القطاع الخاص، المعهد القومي للمعايرة، الكلية العسكرية التكنولوجية، شركة أوتوترونيك المتخصصة فى خدمات صناعة السيارات، شركة جيت سولار للطاقة الشمسية، شركة PTS للمشروعات،وبروتوكول تعاون ثلاثى بين الجامعة وشركة ميديكال هوم للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومصنع ميديكال تكنولوجى للشرائح والمسامير، كما وقعت مذكرة تفاهم مشترك مع الشركة المصرية للإتصالات.

واستقبلت الجامعة عددا من الزيارات المتبادلة؛لبحث وتعزيز سبل التعاون منها :مسئولي أكاديمية هواوى تكنولوجي لبحث سُبل التعاون فى المجالات الرقمية والتقنية المختلفة وافتتاح فرع للأكاديمية بالجامعة، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بين الجانبين وتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية ابتكارية في مختلف المجالات التكنولوجية وفق المعايير الدولية، فضلًا عن استقبال مدير الكلية العسكرية التكنولوجية والوفد المرافق له ،ومجموعة من مُتدربي معهد تكنولوجيا المعلومات من مسار E Mobility فى زيارة علمية ميدانية داخل معامل الجامعة، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة العربي للتجارة والصناعة في مجال تصميم وتنفيذ الإسطمبات،وبحث سبل التعاون مع المعهد القومى للمعايرة ،نادى يونسكو بناة المستقبل، والجهاز الإدارى للمنطقة الصناعية بقويسنا.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي حضر الدكتور عربى كشك منتدى العلوم والتكنولوجيا الدولى لتحييد الكربون بمدينة كوانزو بالصين والقاء محاضرة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة ،كما استقبلت الجامعة وفدين من هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا،بالإضافة إلى وفدًا صينيًا يضم السيد تشانغ هوا تشينغ مستشار العلوم والتكنولوجيا بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر والوفد المرافق له؛ وشارك الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة فى اجتماع هيئة فولبرايت ؛لتوفير فرص جديدة للتعلم والتدريب فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية، وإجراء مشروعات مُشتركة لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها المُتمثلة في التنمية والابتكار والإبداع والتميز والبحث والتدريب وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة،ومشاركة د.عربى كشك فى لقاء ممثلى الجامعات الأمريكية الكبرى فى حضور هيئة الأميديست.

كما استضافت الجامعة الإجتماع التحضيري لحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية "توظيف وتدريب".

ونظمت الجامعة وشاركت فى العديد من الفعاليات،حيث شاركت فى فعاليات الملتقى والمعرض الدولى للتعليم العالى والتدريب EDU GATE ، و المعرض والملتقي الفنى والتكنولوجى والتدريب المهنى EDU TECH EGYPT،والمشاركة فى مؤتمرى ومعرضى التعليم الدولى العالى للجامعات الذى نظمتهما مؤسسة اخبار اليوم بالقاهرة والإسكندرية ،وشاركت طالبات الجامعة فى فعاليات البرنامج التدريبي "تكافؤ الفرص" تحت شعار رائدات المستقبل.

ونظمت الجامعة العديد من الندوات العلمية وورش العمل منها: ورش عمل بعنوان "حلول علمية للمحافظة على البيئة"، وورشة عمل حول السيارات الكهربائية بمصر، وتنظيم ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى نحو تنفيذ مؤشرات الخطة الاستراتيجية للجامعة، ومحاضرات توعوية عن السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل للطلاب فى المجالات التكنولوجية المختلفة وريادة الأعمال، وكيفية تحويل أفكار وإبتكارات الطلاب الى مشروعات على ارض الواقع، وذلك بالتعاون مع مُتخصصين، وندوات علمية عن دور التكنولوجيا في فرص التوظيف في الخارج، وسوق العمل واحتياجاته من خريجى الجامعات التكنولوجية،كما تم تنظيم ندوة بعنوان الابداع "طريق النجاح"، ومحاضرة عن الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالإضافة إلى دورة تدريبية مُتخصصة بعنوان "طاقة الرياح بين الدراسة النظرية والعملية وغيرها"، فضلًا عن المشاركة في فعاليات مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، بالإضافة إلى ورشة عمل عن التكنولوجيات الحديثة فى صناعة الخلايا الشمسية، ومحاضرة متخصصة لطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، اضافة الى معسكر بيدو "روشتة نجاح "لرفع قدرات الطلاب والخريجين بالجامعة.

ونظمت الجامعة زيارات علمية ميدانية لطلابها؛ لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل منها: شركة ترسانة الإسكندرية،مزرعة رياح جبل الزيت، مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محطة الزعفرانة ،شركة اسكرا إميكو والتابعة لمجموعة السويدي اليكتريك، شركة جيت سولار، شركة BEDO،وشركة مصر للغزل والنسيج، والشركة الدولية لسيراميك مصر، وشركة SMC للطاقة الجديدة والمُتجددة، شركتى WE و DELL،المعمل القومى المصرى الصينى المشترك ، وشركات دايكن ومصر و LG للتبريد والتكييف، شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ببنها ،شركة انابيب البترول،الشركة المصرية لمترو الأنفاق، ومصنع الأمل (سيارات LADA وBYD)، بالإضافة الى عدد من الشركات والكيانات الصناعية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وغيرها.

وفى اطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، شاركت الجامعة في مُلتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة، ومعسكر اعداد القيادات الطلابية التطوعية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة تعاطى وادمان المواد المخدرة ،ودورة الصداقة، ومسابقات الجمهورية لكرة السرعة، والكونغ فو، كما نظمت الجامعة دوري لكرة القدم ومعرضًا فنيًا،الدورة الرمضانية وأطلقت معسكر اليوم الواحد لجوالي الأسر الطلابية،ونظمت العديد من الندوات التوعوية حول انت أقوى من المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

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