أمن القاهرة يكشف تفاصيل ضبط المتهم بقتل شاب في المعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة (عامل رخام- مقيم بدائرة القسم) متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالرقبة، بالانتقال وسؤال والد المتوفى اتهم (عاطل- مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" أدت إلى إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (سلاح أبيض)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول الجيرة "لهو الأطفال" باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

