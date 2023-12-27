براءة سائق من تهمة القتل الخطأ بحادث تصادم في طوخ

قضت محكمة جنح طوخ، ببراءة سائق جرار زراعي من تهمة القتل الخطأ، كما قضت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة، وإعادة التحقيقات.

جاء فى أوراق القضية ومذكرة الدفاع أن الواقعة كانت على الطريق الزراعي اتجاه محافظة القاهرة، بين جرار زراعي ومقطورة، أسفرت عن وفاة عامل كان بجانب سائق الجرار، واتهمت النيابة العامة، سائق الجرار الزراعي، بالقتل الخطأ وإحالته إلى محكمة الجنايات، للبت فيه.

وأضافت مذكرة الدفاع أن المجنى عليه في التحقيقات، وهو سائق المقطورة، يتحمل الخطأ حيث إنه قام بعدم مراعاة الحيطة والحذر والإرشادات المرورية، حيث كان يقود السيارة بسرعة كبيرة، فصدم الجرار الزراعي من الخلف عندما كان يحاول أن يتخطاه من الجانب الأيمن فصدمه، مما أدى إلى سقوط العامل «المدعي بالحق المدني»، من فوق الجرار الزراعي وسقوطه وانقلاب المقطورة عليه، كما لم يتمكن من تخفيف سرعته، مما أدى إلى هدم جدار على طول ثلاثين مترًا، كما لم يقم باستخدام الفرامل للحد من سرعته.

وعن المتهم محل التحقيقات، تبين أنه ينتفي لركن الخطأ لعدم استخدامه سرعة كبيرة، وفوجئ باصطدام مقطورة به من الخلف، وسقوط العامل الذى بجواره أسفل المقطورة.

كما رجحت المعاينة، أن المقطورة اصطدمت من الخلف بالجرار الزراعي، مما أدى إلى انقلابه، وهو ما أكده الرسم الكروكي الذى قام به المهندس المدني محل التحقيقات.

وبناء عليه ذلك قضت المحكمة بالبراءة، وإعادة التحقيقات.

