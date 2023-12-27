بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. العثور على جثة النجم الكوري لي سون كيون

عثرت السلطات في سيول عاصمة كوريا الجنوبية على الممثل لي سون-كيون، أحد أبطال فيلم باراسايت "طفيلي" الحائز على أربع جوائز أوسكار، ميتًا، اليوم الأربعاء، بعد بلاغ عن اختفائه.

وكان “لي” الذي يبلغ من العمر 48 عاما قد خضع للتحقيق بسبب اتهامات بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني وسط حملة حكومية استجوبته فيها الشرطة ثلاث مرات، واستغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة في مطلع الأسبوع.

ووفق وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء فإن الممثل قال خلال التحقيق: إنه تعرض للخداع لتعاطي المخدرات من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه.

وفي وقت سابق، ذكرت يونهاب نقلا عن الشرطة إنه تم العثور على لي في سيارة في حديقة في سيول، بعد أن أبلغ مدير أعماله الشرطة أن الممثل غادر المنزل تاركًا رسالة انتحار على ما يبدو.

جدير بالذكر أن، يمكن أن تؤدي انتهاكات قوانين المخدرات الصارمة في كوريا الجنوبية إلى السجن لمدة ستة أشهر أو لمدة تصل إلى 14 عاما لمرتكبي الجرائم المتكررة والتجار.

وقد فاز فيلم باراسايت الذي أنتج عام 2019 وأخرجه بونغ جون-هو بأربع جوائز أوسكار في فبراير شباط 2020 في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي، كما حصل على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار.