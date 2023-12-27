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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي جنوب الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب 3 فلسطينيون، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي، واعتقل شقيقان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مُخيم "الدهيشة" جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.
وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مُخيم "الدهيشة"، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي في اليد والقدم والبطن، نقلوا إلى أحد المُستشفيات في بيت لحم.
وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت مطبعة في المُخيم واستولت على كافة معداتها، واعتقلت نجلي مالك المطبعة، واعتدت على نجله الثالث بالضرب وأصابته برضوض.
وداهمت قوات الاحتلال كذلك منزلي شهيد وأسير، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين