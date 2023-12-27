دراسة أمريكية: انخفاض مستوى هرمون "السيروتونين" يتسبب في الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة أمريكية حديثة، وجود صلة كبيرة بين المستويات المنخفضة من هرمون (السيروتونين) في الدماغ، الملقب بهرمون "السعادة" والإصابة بمرض الزهايمر.

وشملت الدراسة - التي أُجريت في كلية الطب جامعة (جون هوبكنز) في ولاية (ميريلاند) الأمريكية - أكثر من 90 بالغًا - سواء مع أو بدون أعراض ضعف إدراكي معتدل - حيث تم الاستعانة بالتصوير المقطعي لاكتشاف التغيرات في الدماغ.

وأثبتت الدراسة وجود علاقة بين مستويات نقل هرمون (السيروتونين) المنخفضة ومشاكل الذاكرة ومرض الزهايمر، مؤكدة الضرورة إلى المزيد من الأبحاث على المدى الطويل، ومقارنة الأفراد الأصحاء وأولئك الذين يعانون من الضعف الإدراكي المعتدل.

وأشارت إلى أنه - حال تأكد الدراسات المستقبلية من تورط هرمون "السيروتونين" في الإصابة بمرض الزهايمر - تكون مضادات الاكتئاب هي الطريقة الفعالة لإضعافه وعدم تطوره.. لافتة إلى أن هناك تركيزا على دراسة الأدوية المضادة للاكتئاب لعلاج نقص الذاكرة؛ على أمل تخفيف الأعراض ووقف تطور المرض.