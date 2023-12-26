الخميس.. افتتاح شارع الأشراف ضمن مسار مزارات آل البيت بالقاهرة

تستعد المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لافتتاح شارع الأشراف ضمن مسار مزارات آل البيت تزامنا مع الاحتفال بمولد السيدة نفيسة رضى الله عنها يوم الخميس المقبل، وذلك بعد إنجاز تطوير ورفع كفاءة الشارع وذلك في سباق مع الزمن وتحدى لكافة الصعوبات والانتهاء منه في وقت قياسي وبكفاءة عالية طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية لم تدخر جهدًا في مشروع تطوير مسار مزارات آل البيت، وعلى رأسها شارع الأشراف بنطاق حي الخليفة الذي يطلق عليه بقيع مصر، لما يضمه من أضرحة ومساجد عديدة لآل البيت وان هناك إنجازات عديدة بذلتها محافظة القاهرة في تطوير وتحويل شارع الأشراف إلى نموذج ثانٍ لشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة التاريخية من خلال العمل على محاكاة عصر القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيله واستحضار الصورة الذهنية لجميع عناصره، تماشياً مع الطابع التاريخي الأثري لهذا المكان وحفاظا على الهوية البصرية للمشروع باعتباره نقلة حضارية ينتظرها مرتادى الأولياء ومحبي آل البيت .

وأضافت أنه على مدار سنة كاملة من العمل المتواصل والجولات التفقدية والميدانية تم التنسيق مع الاجهزة المعنية و فرق العمل ومهندسي متابعة المشروعات القومية و الدعم الفني و الاجهزة المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية لانجاز هذا التطوير والذي حافظ على تصاميم وجمال وروعة العمارة الاسلامية الممتدة على طول الطريق في مشهد مهيب لاحياء المشهد القديم بعظمته و جلاله ، قناعة بمدى اهمية احياء المناطق التاريخية والاثرية بمحافظة القاهرة وابراز قيمتها لما لها تأثير ايجابى على جذب السياحة الداخلية والخارجية .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الأعمال تضمنت متابعة شاملة لكافة تفاصيل الاعمال ومنها إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف الصحي من خلال اعمال الدفع النفقي والمطابق وبالوعات صرف مياه الامطار لحل مشكلات الصرف الصحي كما تم رصف الأرضيات واضافة نظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة ورفع كفاءتها، بشكل يتناسب مع روح وعبق العصر الفاطمي ، إضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع، وتركيب أحجار الهشمة وتطوير الأسوار بنطاق الشارع وطلائها ومنها أسوار متنزه الخليفة.

أوضحت نائب محافظ القاهرة أنه تم عمل عمليات ترميم كاملة للعديد من البنايات التراثية بالشارع واستخدام الفراغات العامة بالشارع، للحفاظ على روح وعبق القاهرة التاريخية مع رفع كفاءة وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير ووضع أحواض المزروعات على جانبي الشارع وأعمال نافورة المياه بمحيط متنزه الخليفة، وبجانب سلم زينهم، إضافة إلى وضع مقاعد خشبية بطول الطريق بشارع الأشراف بأشكال جديدة، مع وضع الفازات الديكورية.

واستعرضت أعمال التطوير التي تمت بمنتزه الخليفة الذي تضمن أعمال التشجير وتكثيف وزراعة الشجيرات الصغيرة بالحديقة بالاضافة لاعمال التبليط والمشايات الأرضية وأعمال دهان الحوائط والمقاعد داخل المتنزه، وعمل المظلات الخشبية والبرجولات المصممة بشكل راقى وجذاب الى جانب عمل منطقة مخصصة لتعليم الأطفال والسيدات الزراعة والمزروعات المنزلية مع إضافة منطقة العاب للاطفال ليكتمل المتنزه، ويصبح متنفس لقاطنى المنطقة ورواد مزارات أل البيت .

وأضافت نائب محافظ القاهرة أن جهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تواصلت للانتهاء من أعمال تطوير ميدان السيدة زينب والذي ارتدى حلة جديدة لاستقبال زواره بعد ان خضع خلال الفترة الماضية لجهود مكثفة لتطويره شملت كافة ارجاءه بهدف استعادة الشكل الجمالي والحفاظ على عمرانه وروحانياته التي تميزه عن غيرة ومنها انجاز الحديقة الكبرى ( حديقة قنديل أم هاشم ) لخلق متنفس صحى وبيئة نظيفة ومظهر جمالى يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحى العريق .

حيث تقع الحديقة على مساحة ٤ آلاف م٢ ، وتضم ٨ برجولات و٣٠ مقعد خشبي ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة ، وقد تم رفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة التي تم تصميمها على الطراز الإسلامي بعدد ٤٨ عمود كما تم رفع كفاءة الحديقة الواقعة أمام مسجد السيدة زينب ودهان العقارات المحيطة بالميدان بلون موحد .

واعربت المهندسة جيهان عبد المنعم عن كامل سعادتها وفخرها بانجاز الاعمال التي تمت بنطاق شارع الاشراف باعتباره قبلة عشاق آل البيت على ارض المحروسة أو بقيع مصر، كما يطلق عليه الكثيرون؛ لما يضمه من مقامات ومشاهد كثيرة لآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما جعله مقصدًا لعاشقين الرسول وآل بيته، والعطشى لوصالهم.

كما اعربت عن خالص شكرها وتقديرها لكل الاجهزة التنفيذية وفرق العمل التي شاركت في هذا الانجاز مثمنه جهود ومشاركة المجتمع المدني و شركاء التنمية في دعم تطوير الشارع في جميع مراحله ودورهم في دعم المشروعات القومية جنبا الى جنب مع المؤسسات الحكومية.

يذكر أن المسار يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب، مروراً بعدد من المساجد والأضرحة، والعديد من المزارات والبنايات التاريخية ومنها قبة الأشرف خليل بن قلاوون ومسجد السيدة سكينة و السيدة رقية، كما يضم الشارع أثاراً متنوعة، منها مقام ينسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجر الدر وتمثل البنايات الأثرية الموجودة في الشارع طرزاً متنوعة من فنون العمارة الإسلامية حيث يقع شارع الأشراف فى حى الخليفة بقلب قاهرة المعز و يعود اسمه، إلى السلطان الأشرف خليل بن السلطان الملك المنصور قلاوون، ويعود فضله وشهرته إلى أولياء الله حتى تحول اسمه الى شارع الاشراف .