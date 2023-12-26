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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار الرئيس الفلسطيني: الوضع في غزة كارثي

غزة
غزة
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أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وأهالي القطاع يعانون بشكل كبير، مضيفا:" لا تتوافر المواد الغذائية وهناك نقص كبير في الطعام والشراب".
وأضاف الهباش في تصريحات له على قناة «إكسترا نيوز»: "الكثير من المواطنين في غزة يحصلون على نصف رغيف من الخبر يوميا فقط".

وتابع: "انقطاع كامل للكهرباء وانعدام تواجد مياه الشرب النظيفة في قطاع غزة".

وأكمل محمود الهباش:"قبل العدوان كان قطاع غزة يستقبل يوميا حوالي 800 شاحنة محملة بالمواد الغذائية لكن الآن يدخل أقل من 10 %  من احتياجات القطاع".

ولفت الهباش: "أكثر من 2 مليون فلسطيني نزحوا من بيوتهم وأصبحوا بلا مأوى"، مضيفا:" سلطة الاحتلال تمنع دخول المساعدات والمواد الغذائية ومستمرة في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي التدخل لإيقاف العدوان على غزة".

إكسترا نيوز الرئيس الفلسطيني العدوان على غزة الوضع في قطاع غزة