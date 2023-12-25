كوكا يشارك في تعادل بينديك سبور وأنقرة غوجو بالدوري التركي

تعادل فريق بينديك سبور مع نظيره أنقرة غوجو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري التركي الممتاز.

وسجل هدف بينديك سبور ألباسان أوزتورك في الدقيقة 79، فيما سجل هدف أنقرة غوجو افكان بيكيرلوجو في الدقيقة 18.

وشارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا، أساسيا مع بينديك سبور طوال أحداث اللقاء وصنع العديد من الفرص الخطيرة.

وبدأ بينديك سبور المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بوراك أوغور

الدفاع: نونو سيكويرا، ألباسان أوزتورك، بيركاي سولونغوز، سركان اسان

الوسط: غوكان كايا، أوسكار روميرو، فريدريك ميدتسجو، أرنود لوسامبا

الهجوم: حليل أكبونار، أحمد حسن كوكا

وبذلك، يحتل بينديك سبور المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 14 نقطة، بينما يحتل أنقرة غوجو المركز الحادي عشر، برصيد 20 نقطة.

