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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ابنة صلاح جاهين في ذكرى ميلاده: لا احتفال في ظل حرب إبادة تقودها إسرائيل

الراحل صلاح جاهين
الراحل صلاح جاهين برفقة ابنته سامية جاهين
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قالت الفنانة والحكَّاءة سامية جاهين، ابنة الشاعر ورسام الكاريكاتير الراحل صلاح جاهين، إن يوم عيد ميلاد والدها يوافق عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

وأضافت ابنة صلاح جاهين فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أنها تتبع نهج والدها ومدرسته فى قول الحق ونصرة المظلوم ومشاركة الناس مشاعرها الحقيقية.

وتابعت: "فلا احتفال في ظل حرب إبادة تقودها إسرائيل تجاه شعبنا في غزة بعد أن تُركت وحيدة وخذلها الجميع".

وأردفت: "و في عيد ميلاد بابا أهدي المقاومة الفلسطينية بعض أبياته من قصيدة الله معك:

"يا أرضنا المسجونة سجنك راح يزول

شعبك على الأبواب مسلح بالأمل

كلمة فلسطين زي دقات الطبول

بتدوي وتحمس وتدفع للعمل"

رسمها صلاح جاهين فى مثل هذا اليوم من 75 عام

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الفنانة سامية جاهين ذكرى ميلاد صلاح جاهين صلاح جاهين القضية الفلسطينية اخبار الثقافة