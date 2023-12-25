بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، ذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

شارك في الاستقبال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث حرص عدد من الآباء الكهنة، على اصطحاب شعب كنائسهم، من أجل تهنئة البطريرك ، بعيد الميلاد المجيد.

كذلك، استقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأب الربان فيليبس عيسى، راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما هنأ غبطته أيضًا بالعيد، عدد من الرهبان والراهبات، بالإضافة إلى بعض وفود الأنشطة .