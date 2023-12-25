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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد جودة المنتجات في وحدة المخبوزات بكلية الزراعة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وحدة المخبوزات التابعة لمركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد علي شطا عميد الكلية و الدكتور متولي محمد أبو سريع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور شادي محمد الشهاوي مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية و سماء محمد ممدوح المدير الإداري للوحدة.

يأتى ذلك في إطار جهوده لمتابعة آليات سير العمل بالوحدة والإطمئنان على جودة المنتجات التي يقدمها المركز للمدن والمستشفيات الجامعية حيث شاهد دورة إنتاج المخبز الآلى ، وشدد سيادته خلال الجولة على جودة المنتجات والرقابة المستمرة وتوافر احتياطات آمنة وبمستوى عال من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج .

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية دور كلية الزراعة  الإنتاجى والبحثى والتى يمتد دورها لخدمة منتسبى الجامعة والمجتمع المحيط من خلال ما تضمه من وحدات إنتاجية متنوعة ومعامل بحثية تهدف للتحسين المستمر لكافة المنتجات وفق أسس علمية وبحثية.

وأكد حرص إدارة الجامعة على الدعم والتطوير الدائم لها مع توفير كافة سبل الدعم المالى واللوجستى من أجل الحفاظ على ريادة الكلية ورسالتها وزيادة قدراتها الإنتاجية مع الحفاظ على مكانتها العلمية والبحثية.

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