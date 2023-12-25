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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يشاطر أحزان أهل غزة فى عيد "الكريسماس"

احزان صلاح
احزان صلاح
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نشر الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، رسالة دعم للأسر الفلسطينية التى تتعرض للعدوان الوحشى من الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتفال العالم بعيد "الكريسماس".
وبعث الفرعون المصرى برسالة دعم من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إكس" "تويتر سابقاً"، إلى أهالي غزة، ونشر صورة بالأبيض والأسود لشجرة "الكريسماس"، وعلق عليها قائلاً: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة".
وأضاف: "نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها". 
وطالب صلاح العالم بعدم نسيان القضية الفلسطينية وعدم الصمت على الحرب الدائرة عليهم الآن، قائلاً: "من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد".

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