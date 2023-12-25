وزارة العمل: إطلاق أولى البرامج التدريبية المجانية بالوحدة المتنقلة بقرى القليوبية

قالت وازرة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة القليوبية أطلقت أولى البرامج التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية قشيش إحدى قرى شبين القناطر لخدمة أبناء القرية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى القرى والنجوع، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنظيم اختبار للمتدربين على البرنامج التدريبي (الكهرباء السلسيون) ، والمستمر لمدة 60 ساعة تدريبية لـ8 متدربين من الشباب.

ويأتي ذلك فى ضوء تنفيذ خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة لخدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضحت ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، فى تقريرها للوزارة، انه فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين وذوى الهمم فى قرى المحافظات لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم من أجل الحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة للحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، مضيفة أنها شهدت فعاليات الختام يرافقها محمد عليان وكيل المديرية بوحدة التدريب المتنقلة ومقرها أمام المركز التكنولوجي بقشيش إحدى قرى شبين القناطر بحضور الدكتور أيمن شعبان عن إدارة التدريب المهني بالمديرية، ومحمود جعفر مدير مركز التدريب المهني بالخانكة ، وداليا فوزي خاطر رئيس الوحدة المحلية بقشيش، مؤكدة الاستمرار فى تقديم مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل من أجل التشغيل ومتابعة المتدربين وفرص العمل الملتحقين بها بعد إنتهاء التدريب.

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