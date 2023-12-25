برلماني: الثروة السمكية دخل قومي كبير ومصدر للعملة الصعبة.. ولا بد من آلية ترعى وتحمي العاملين بها

قدم النائب طارق رسلان، نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكدا أن مصر عبرت مصر منذ أيام عبورا جديدا، وجسد المصريون ملحمة تاريخية في حب الوطن في الانتخابات الرئاسية .

وانتهز الفرصة لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية، وأكد أن المصريين انتصروا في معركة الوعي واتضح ذلك جليا في اصطفافهم أمام لجان الاقتراع، وقالوا نعم للاستقرار نعم للتنمية نعم للبناء وجددنا العهد لزعيم وطني شجاع.

وأضاف رسلان، أن الاستزراع السمكي في مصر من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تنمية الثروة السمكية والتي تعتبر أهم مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وكذلك يهدف هذا النوع من المشروعات إلى زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الثروة السمكية إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

تعتبر مصر هي الأولى عربيًا وشمال إفريقيا في توفير الأسماك والثالثة عالميًا في إنتاج الأسماك البلطي.

ويهدف الاستزراع السمكي في مصر إلى تحقيق التنمية في الثروة السمكية، والتي ستعود إيجاباً على الانتاج القومي من الطعام المتمثل في اللحوم البيضاء، كما تعتبر دخل قومي كبير ومصدر للعملة الصعبة من خلال تصدير كميات من الأسماك إلى الخارج.

تواجهه هذه الصناعه تحديات كبيرة أولها

1- ارتفاع أسعار الأعلاف .

2- حالات النفوق وموت كثير من الأسماك في المزارع.

3- سوء جودة المياه ،مع سوء التغيرات المناخية.

4- سوء الإدارة من أغلب المزارعين.

5- عدم توافر خامات الأعلاف التقليدية كسلعة أساسية .

نطالب بردود واضحة ومحددة عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، بعدما باتت موجات غلاء الأسعار تكوى جيوب المواطنين .

وشدد رسلان علي ضرورة وجود ايجاد آلية أو وجود كيان قانوني محدد للعاملين بهذه الصناعة ودعمهم بالتدريب الكافي وتوفير سبل تمويل ميسرة.