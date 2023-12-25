نائب يطالب بكشف دور صندوق تنمية الثروة السمكية في زيادة الإنتاج

أكد النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وأهم مصادر البروتين لتوفير الاحتياجات الغذائية للمصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لحل مشكلات الثروة السمكية.

وأشار عبد المحسن، إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتنمية الثروة السمكية من خلال العديد من المشروعات، قائلا: بفضل هذه التوجيهات أصبحت مصر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا بعدما كانت في المرتبة 11 من حيث الإنتاج السمكي.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ، على ضرورة حل مشكلات الصيد الجائر، ومواجهة أزمة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه التي يتم الصيد فيها، فضلا عن التلوث في بعض المناطق.

وأشار النائب أيمن عبد المحسن، إلى صندوق تنمية الثروة السمكية والمخصص له مبلغ 30 مليون جنيه، متسائلا عن دوره والمشروعات التي تم تنفيذها من خلاله للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.