رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: نحتفل بميلاد المسيح ونصلي لسلام الفلسطينيين

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد اليوم بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك.

وقال خلال عظة القداس إن ميلاد المسيح يعملنا إن خطة الله للبشرية هي السلام رغم الحروب وسفك الدماء إذ جاء المسيح بوعد إلهي مرددًا الآية "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".

وأوضح رئيس الأساقفة إننا نحتفل بميلاد المسيح رغم ما يعيشه الفلسطينيون من ألم في موضع ميلاده مصليًا أن يترأف الله عليهم وأن ينهي الحروب والدماء

وقال رئيس الأساقفة إن المسيح ولد في مزود بسيط وحقير رغم النبؤات التي توقعت ميلاد ملك يأتي بجلال عظيم فقد جاء المسيح كملك تتغير لأجله خطط البشر.

واستكمل: حين تعرف خطة الله لحياتك ستشعر بالاستنارة وبعظيم محبته للبشرية لأن الله يصنع كل شئ في وقته كما يخبرنا الكتاب المقدس فالله قريب منا في وقت الضيق.

وجدد رئيس الأساقفة تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات متمنيًا أن يديم الله على مصر الأمن والاستقرار مضيفًا: نصلي للسودان ولكنيستها المتألمة أن يرحمهم الله من الحرب والضيقة ويعطيهم سلامًا.