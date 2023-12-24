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الأحد 24 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الاستعدادات لبدء قداس عيد الميلاد للكنيسة الكاثوليكية

ارشيف
ارشيف
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تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية  بمصر بـ عيد الميلاد المجيد؛ حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر. 

ويذكر أن الكنيسة الكاثوليكية في صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير من كل عام.

وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة هذا العام، ورصدت عدسة البوابة أن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هو متبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.

وتحتفل كنائس مصر المختلفة  بعيد ميلاد المسيح  في نهاية يوم السادس من يناير المقبل، وأبرزها الكنائس التى تحتفل على التقويم الشرقى مثل الكنيسة الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية في مصر، وكذلك الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر الذين يحتفلون مع إخوانهم الأرثوذكس.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الكاثوليكية والأسقفية مساء يوم 24 من الشهر الجارى، حيث تقام القداسات في كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك ويترأس الصلوات الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر.

وتحتفل الكنيسة الأسقفية في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، ويترأس الصلوات المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

أقباط أقباط الكاثوليك