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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة لإزالة المباني المخالفة بأبوتشت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شنت حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف “عبد الباقي” انه تم رصد أعمال بناء بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية وخارج الحيز العمرانى لشدة خشبية بالدور الأرضى في قرية النجمة والحمران، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ورئيس الوحدة المحلية لقصير بخانس مع شرطة المرافق، وتمت الإزالة الفورية ومصادرة الخلاطة للقيام بأعمال بناء بدون ترخيص.

اتخاذ كافه الاجراءات أشرف الداودى محافظ قنا إزالة المباني المخالفة الإجراءات القانونية البناء بدون ترخيص التعدي على أملاك الدولة