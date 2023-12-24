عضو اقتصادية الشيوخ: يجب الاستفادة من استثمارات المناطق الاقتصادية بقناة السويس

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذا الوقت الحساس الذي يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص بسبب الأزمة الاقتصادية اللي بتواجه دول كثيرة، ونحن من بينهم.

وقالت النائبة ريهام عفيفي: “حجم المشروعات القومية خصوصا البنية التحتية في كل مكان في مصر كبيرة وكذلك المناطق الصناعية زي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، لافتا إلى أن حجم الأموال التي تم انفاقها عليها كبيرة.

طالبت النائبة ريهام عفيفي إلى ضرورة استفادة مصر بشكل عاجل من استثمار هذه المنطقة الواعدة.

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن: “يجب معرفة خطة الحكومة في حالة الاستثمار في هذه المنطقة اللي أنظار العالم كله عليها”.

أضافت النائبة: أزمة مصر لن تحل إلا بوجود إرادة قوية للاهتمام بالصناعة والتركيز علي المشروعات الحيوية اللي بتوفر فرص عمل كثيرة، وتقلل من فاتورة الاستيراد لما تكون عندنا صناعات تنتج احتياجات المصريين ونصدر منها الفائض، لافتة إلي أن ذلك سيساعد الحكومة علي وجود مناخ استثمار جاذب وتساعد المستثمرين علي التوسع في إنشاء المصانع، وتدوير عجلة الإنتاج، وحل مشاكلهم مع الجهات المعنية كلها.