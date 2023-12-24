مصرع وكيل نيابة وإصابة آخر في حادث انقلاب ملاكي بالفيوم

لقي وكيل نيابة مصرعه وأصيب وكيل نيابه اخر ، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدخل مساكن مدينه دمو، غرب محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود متوفي ومصاب .

وعلي الفور انتقلت قوة الشرطه وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع الحادث أمام مساكن مدينه دمو.

وأسفر الحادث عن وفاة وكيل نيابه " محمد حمدي عبدالله " 30 سنه وتم نقل الجثه إلى مشرحه مستشفى التامين الصحي ، وإصابة وكيل نيابه اخر ، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، جرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة،

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.