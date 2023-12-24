"القسام وسرايا القدس"  تعلنان تدمير 4 دبابات ميركافا إسرائيلية شمال غزة

أعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" استمرار الاشتباكات بين مقاتليها والقوات الإسرائيلية على عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة، وتدمير أربع دبابات "ميركافا" إسرائيلية شمالي القطاع.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وأضافت "القسام" في بيانها أن مقاتليها استهدفوا بقذائف "الياسين 105" ثلاث دبابات "ميركافا" إسرائيلية إحداها في حي القصاصيب بمخيم جباليا، واثنتان على مشارف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأعلنت "سرايا القدس" استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "التاندوم" في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل 8 من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 485.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.