بدء تسليم أجهزة التابلت للصف الأول الثانوي العام بجنوب سيناء

بدأ اليوم الأحد تسليم أجهزة التابلت للصف الأول الثانوي العام في مدارس جنوب سيناء؛ وذلك تمهيدًا لعمل تدريب على كيفية الدخول على منصة الأمتحان.
ورصدت “البوابة نيوز” تسليم مدرسة ابورديس الثانوية المشتركة أجهزة التابلت للصف الأول الثانوي العام في حضور ولي أمر الطالب أو الطالبة.
كانت وزارة تربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، استعدادًا لتسليمها للطلاب.
تسليم أجهزة التابلت للطلاب:
من المقرر أن يتم تسليم أجهزة التابلت للطلاب، حيث تم ربطها بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمي كبير للطلاب، وذلك يعد بديلًا للكتاب المطبوع.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في وقت سابق، عن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا داخل المدارس على أجهزة التابلت، وذلك في إطار التحول الرقمي لمنظومة التعليم في مصر.
وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، من خلال التحول الرقمي.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة لم تعد تُعلم الطلاب من أجل الحفظ، ولكن من أجل التعلم من أجل الحياة، حيث إن المناهج والمواد التعليمية موجودة عبر المنصات التعليمية على موقع الوزارة.