"كله فالصو" تجمع بين أحمد سعد وبهاء سلطان

تجمع أغنية "كله فالصو"، بين الفنان أحمد سعد والفنان بهاء سلطان، وهى أغنية فيلم عصابة عظيمة المنتظر عرضة موسم رأس السنة السينمائى.

ونشر الفنان أحمد سعد على صفحته الشخصية البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها "قريباً كله فالصو مع النجم بهاء سلطان، من فيلم عصابة عظيمة بطولة صاحبة السعادة إسعاد يونس".

الفيلم بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، كريم عفيفى، محمد محمود، فرح الزاهد، تأليف هاجر الابياري والإخراج وائل إحسان.

يذكر أن الفنان أحمد سعد شارك بدعم القضية الفلسطينية بطرح أغنية "غصن الزيتون"، لدعم أهالى غزة، الأغنية كلمات حسام طنطاوى والالحان محمدى، وتوزيع محمد عاطف.