“ خطة شيطانية”.. التحقيق مع طالبة اتفقت مع شاب لتخدير والدتها وسرقتها بالعمرانية

باشرت جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها الموسعة، في واقعة سرقة سيدة عقب تخديرها والعثور على نجلتها مكبلة، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

إذ كشفت التحقيقات أن الفتاة نجلة المبلغة "طالبة" وراء إرتكاب الواقعة حيث اتفقت مع حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لقيامهما بتخدير والدة الطالبة بهدف سرقة مبلغ مالى من داخل مسكنها، وعقب ذلك قاما بالإتفاق على تكبيل الطالبة لإيهام أهليتها بكونها مجنى عليها.



بداية الواقعة.. بتلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل تفيد بسرقة مبلغ مالي من شقتها عقب تخديرها وعثورها على نجلتها مكبلة عقب عودتها للوعي ومقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهة المتهم "حاصل على دبلوم" أقر بصحة أقوال المتهمة وأرشد عن جزء من المبلغ المالى بحوزة 3 من أصدقائه "تم ضبطهم" فضلًا عن العثور بحوزتهم على كمية من مخدر الأيس قاموا بشرائها من متحصلات الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.