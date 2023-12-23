الدوري الإيطالي.. ثنائي هجومي في تشكيل يوفنتوس لمواجهة فروسينوني

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فروسينوني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل فريق يوفنتوس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فروسينوني بملعب بينيتو ستيرب، على أن ينطلق اللقاء في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ثنائي هجومي في تشكيل اليوفي أمام فروسينوني، هما كينان يلدز وأركاديوز ميليك، حيث يجلس فيديريكو كييزا ودوشان فلاهوفيتش الثنائي الأساسي على مقاعد البدلاء.

ويسعى فريق السيدة العجوز لخطف الثلاث نقاط من خارج الديار، لمواصلة تضييق الخناق على المتصدر إنتر ميلان واستمرار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس، وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان متصدر الترتيب، بينما يأتي فروسينوني في المركز الثالث عشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة فروسينوني

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمير - أليكس ساندرو

خط الوسط: كامبياسو - مكيني - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: كينان يلدز - أركاديوز ميليك.