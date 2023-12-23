اليوم.. محاكمة متهمين بقتل عامل بسبب خلافات بينهم في منشأة القناطر

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة متهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر.

يصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، للمتهمين "عبد الكريم. ف"، "محمد. ح"، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد أحد الأشخاص، باستخدام سلاح ناري بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة نارية "بندقية آلية وذخائر"، دون ترخيص.