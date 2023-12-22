العراق: القبض على 18 مطلوبا للقضاء أحدهم متورط بـ"جريمة سبايكر"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، القبض على 18 مطلوبا للقضاء، وفق مذكرات صدرت بحقهم منذ العام 2015 بعد هروبهم خارج البلاد.

وذكر بيان للخلية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) "أنه بعملية متقنة ومتابعة مثمرة وجهد ونضج استخباري نوعي وتنسيق وتعاون كبير مع قيادة العمليات المشتركة، ألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على 18 مطلوبًا للقضاء، وفق مذكرات قبض صدرت بحقهم منذ العام 2015 بعد هروبهم خارج البلاد أحدهم متورط بجريمة سبايكر والمشاركة بقتل المئات من المواطنين العراقيين، حيث كان يختبئ هذا المجرم الهارب في إحدى دول الجوار متنكرًا بأسماء وأوراق مزورة".

وأضاف البيان "بهذا الإنجاز الأمني الكبير والجهود النوعية المهمة والنضج الاستخباري في متابعة الأهداف الإرهابية نعاهد شعبنا وأهلنا ومواطنينا خصوصا عائلات شهداء سبايكر على الاستمرار في بذل أقصى الجهد لمتابعة الإرهاب في الداخل والخارج وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة الوطنية والقضاء العادل لينالوا الجزاء الذي يستحقه المجرمون العابثون بأرواح أهلنا وشعبنا".

يذكر أن جريمة (سبايكر) هي مجزرة جرت بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية أنبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية يوم 12 يونيو 2014.