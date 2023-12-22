حصاد جامعة حلوان الأسبوعى.. استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتكريم 40 باحثا

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول بإعلان جدول الامتحانات للطلاب، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وعمل الصيانات اللازمة، لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي.

كرم الدكتور السيد قنديل علماء الجامعة المتميزين طبقاً لقواعد معلومات SciVal، حيث تم ترتيب أفضل ٤٠ باحثا على مستوى الجامعة طبقاً لاستشهاداتهم البحثية العالية المقترنة بالتخصص ذات التأثير، وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب التصنيف الدولي حول التصنيف الدولي وطرق زيادة معدلات الاستشهاد.

شهد “قنديل” نموذج محاكاة لقضية تحكيمية فى الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية، والتى تم تنظيم فاعليتها بمجمع الفنون والثقافة

وينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP بمصر، وتعقد هذه الندوة لتوضيح شروط التقدم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS، وكيفية الاستعداد لتلك الاختبارات، حيث تهدف إلى توفير المعلومات الضرورية حول شروط التسجيل وكيفية تحضير الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة.

وشهدت كلية التمريض بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي العلمي الثالث تحت عنوان « نحو مستقبل تمريضي مستدام: تمكين ممرضين الغد في التعليم والممارسات والبحث العلمي، وتم مشاركة 16 كلية من كليات التمريض الحكومية والخاصة والاهلية، وتناول المؤتمر عدة محاور منها الاستدامة في مهنة التمريض و تمكين ممرضات الغد نحو تعزيز ممارسات الرعاية الصحية المستدامة والتأكيد على الذكاء الاصطناعي في تعليم التمريض و تشجيع الباحثين في مجال التمريض على دمج الممارسات المستدامة في مجال الرعاية الصحية واحتضان التقدم التكنولوجي وتعزيز ثقافة الاستدامة في مهنة التمريض.

ونظم قطاع الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل بعنوان "اسرار النشر العلمى والتصنيفات الدولية"، وتم مناقشة أحدث الاتجاهات في مجال النشر العلمي بالمجلات الدولية وآلية قبول الأبحاث في المجلات المدرجة بقاعدتي بيانات سكوبس و wos

وفى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والخدمات الطلابية ودعم المواهب، عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعًا مع مديري إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة، أكد خلاله على أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة ووضع خطة زمنية محددة لها خلال الفصل الدراسي الثاني، وأكد على التزام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين

وأعلنت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان نتائج مسابقة حفظ القرآن الكريم، حيث أن المسابقة جاءت في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعي، وتضمنت مستويات مختلفة هي حفظ القرآن كاملًا، ونصف القرآن، والعشر أجزاء، والخمس أجزاء.

وأيضا أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2023، والتي شملت الكليات المتخصصة وغير المتخصصة.

وشاركت جامعة حلوان في بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي" لألعاب القوى التي أقيمت في الجامعة الأمريكية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية برصيد 10 ميداليات ذهبية و3 فضية وبرونزية واحدة، وجاءت مشاركة الجامعة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



واختتمت بطولة كرة القدم بكليات جامعة حلوان التي نظمتها إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان، وقد فاز بالمركز الأول في البطولة فريق كلية التجارة وإدارة الأعمال، بينما حصل فريق كلية التربية الرياضية على المركز الثاني، فيما احتل فريق كلية الخدمة الاجتماعية المركز الثالث.

ونظم قسم الثقافة الرياضية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب اللقاء الثالث من بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان، ويعد هذا اللقاء هو اللقاء القمي للكليات الفائزه من داخل الحرم الجامعى وخارجه

وقامت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بتنظيم رحلة علمية لطلاب المستوي الثالث ببرنامج السيارات الهجين إلى محطة الرياح بالزعفرانة من خلال انشطة مادة الطاقات البديلة / المتجددة و ذلك للنهوض بالتعليم التكنولوجي ببرنامج السيارات الهجين.

وفى جانب دور جامعة حلوان المجتمعي، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، بالتعاون مع المؤسسة الصديقة، المعرض الخيري للملابس للطلاب والعاملين بالجامعة، وذلك بهدف توفير الملابس بأسعار رمزية للطلاب والعاملين بالجامعة في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة.

وعقدت كلية الآداب بجامعة حلوان ندوة توعوية تحت عنوان "مبادرة حياة كريمة وثقافة العمل التطوعي"، بهدف التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في العمل التنموي والتطوعي، وتناولت الندوة نشأة المبادرة وتطورها وأهم مجالات نشاطها والخدمات التي تقدمها كمشروع تنموي يستهدف القرى والأحياء الفقيرة.

كما عقدت وكالة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان "مقومات نجاح المرشد السياحي"، وهدفت إلى تزويد طلبة قسم الإرشاد السياحي بالمهارات والخبرات اللازمة لنجاح المرشد السياحي، حيث ناقشت طبيعة عمل المرشد وكيفية تنمية مهاراته والتحديات التي تواجهه.

وقد شاركت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في الجولة التوعوية الفنية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في 13 محافظة على مدار شهر، من خلال برنامج "فنون تنموية".، وقدمت الكلية 26 ورشة عمل للكاريكاتير والجرافيتي في إطار البرنامج، الذي يهدف للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

وقدمت كلية التربية الموسيقية أوبريت "البروكة" بمناسبة مئوية سيد درويش، وذلك ضمن التعاون بين دار الأوبرا المصرية وكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وشارك في الأداء ٥٦ من فريق كورال صوت العاصمة.