قفزة جديدة.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

ارتفع سعر جرام الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 بقيمة 45 جنيها علي الأقل داخل محلات الصاغة و الذي شمل معظم الأعيرة الذهبية.



سجل سعر عيار 21 حوالي 3015 جنيه للبيع و 3035 جنيه للشراء و عيار 18 حوالي 2584 جنيه للبيع و 2601 جنيه للشراء .



وصل سعر عيار 24 حوالي نحو 3446 جنيه للبيع و 3469 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2010 جنيه للبيع و 2023 جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب نح 107.2 ألف جنيه للبيع و 107.9 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 3.445 مليون جنيه للبيع و 3.5 ميون جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.12 ألف جنيه للبيع و 24.3 ألف جنيه للشراء.

