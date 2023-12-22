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الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قفزة جديدة.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر جرام الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 بقيمة 45 جنيها علي الأقل داخل محلات الصاغة و الذي شمل معظم الأعيرة الذهبية.


سجل سعر عيار 21 حوالي 3015 جنيه للبيع و 3035 جنيه للشراء و عيار 18 حوالي 2584 جنيه للبيع و 2601 جنيه للشراء .


وصل سعر عيار 24 حوالي نحو 3446 جنيه للبيع و 3469 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2010 جنيه للبيع و 2023 جنيه للشراء.
وصل سعر أوقية الذهب نح 107.2 ألف جنيه للبيع و 107.9 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 3.445 مليون جنيه للبيع و 3.5 ميون جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.12 ألف جنيه للبيع و 24.3 ألف جنيه للشراء.
 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب