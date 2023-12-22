ليتوانيا تعزز جيشها بمعدات جديدة مقابل 34 مليون يورو من كندا

قررت وزارة الدفاع الليتوانية، شراء مشاهد بصرية جديدة من شركة كندية لتعزيز قواتها المسلحة بمعدات جديدة في مقابل 34 مليون يورو.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته شبكة راديو وتلفاز ليتوانيا، اليوم الجمعة- إن المشاهد سيتم تصميمها للاستخدام مع الأسلحة النارية من عيار 5.56 ملم و7.62 ملم الموجودة بالفعل لدى القوات المسلحة.

وبحسب الوزارة، فإنها ستعمل على تحسين فعالية أسلحة النيران السريعة للقوات الليتوانية، وضرب الأهداف أثناء النهار والليل، كما تم تصميم المشاهد للرماية والضرب من مسافة 300 متر وما بعدها.

وسيتم تنفيذ عملية الشراء هذه من خلال وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي (NSPA)، وهي منصة المشتريات الرئيسية لسلطات الدفاع في ليتوانيا ودول الناتو الأخرى.

وستصل الدفعة الأولى إلى ليتوانيا في صيف عام 2024 وسيتم تسليم الباقي بحلول خريف عام 2025.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس أنها تدرس الحصول على نظام دفاع جوي متنقل قصير المدى من السويد ولم تكشف وزارة الدفاع عن تكلفة الشراء المحتملة، وفقا للشبكة.