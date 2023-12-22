شاهد.. كولر ولاعبي الأهلي يعاينون أرضية ملعب موقعة برونزية المونديال

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي واللاعبين على معاينة ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة؛ قبل مباراتهم أمام أوراوا الياباني لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول ،مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي فى مباراة أوراوا ، كلاً من :"خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس".

ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالسعودية.

وتُدير الحكمة الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

ويبحث الأهلي عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة فى كأس العالم للأندية، فى النسخة الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه فى 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا، حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

ويلعب الأهلي للمرة السادسة فى تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائي، وينافس على الميدالية البرونزية ويشارك للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

الفريق الياباني يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007 حينما حصد البرونزية بركلات الجزاء على حساب النجم الساحلي التونسي.

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