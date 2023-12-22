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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بعمود إنارة بأسيوط

اليوم

اصابة ٢١ شخص في حادث
اصابة ٢١ شخص في حادث تصادم اتوبيس بعامود انارة باسيوط
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أصيب منذ قليل  21 شخصا في اصطدام أتوبيس سرفيس بعامود إنارة بمدينة أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. 
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد وقوع حادث اصطدام أتوبيس سرفيس بعامود إنارة بالقرب من مسجد عمر مكرم ووجود مصابين.
إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام أتوبيس رقم 6237 ي س ج بعامود إنارة. 
أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا من مستقلي الأتوبيس وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

حادث تصادم باسيوط

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اصطدام أتوبيس أسيوط إصابة 21 عامود إنارة