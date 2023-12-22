ارتفاع أسعار ‎العملات المشفرة.. البيتكوين تتداول قرب 44 ألف دولار

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 11:23 ص

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، بدعم من استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن اقتراب الموافقة على إطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين، فضلاً عن انتهاء دورة التشديد النقدي.

وصعدت البيتكوين بنسبة 0.44% إلى 43896.11 دولار بعد أن تجاوزت 44 ألف دولار في وقت سابق خلال تعاملات اليوم.

وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 1.67% إلى 2264.11 دولار، في حين تراجعت الريبل بنسبة 0.61% إلى 61.96 سنت.

وأعلنت منصة "كويس باس" مساء أمس، التسجيل لدى هيئة تنظيم سوق المال الفرنسية، والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقديم خدماتها للعملات الرقمية في البلاد، في خطوة تهدف إلى مواصلة توسع المنصة عالمياً بأفضل الطرق الممكنة، وفق "دانييل سيفرت" المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس إدارة المنصة.

وعلى صعيد آخر، واصل صندوق "آرك إنفستمنت" التابع للمستثمرة الأمريكية "كاثي وود" تقليص حيازته من أسهم "كوين باس" هذا الأسبوع، ليبلغ إجمالي مبيعات الصندوق لأسهم المنصة خلال ديسمبر إلى ما قيمته 196.8 مليون دولار في ختام تعاملات الأربعاء، وفق موقع "كوين ديسك".