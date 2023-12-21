اقرأ غدا في "البوابة".. تأجيل جديد على جثث الشهداء.. المفاوضات ترجئ تصويت مجلس الأمن على وقف الحرب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 22 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي لوزير الخارجية البريطاني: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته في قطاع غزة

تأجيل جديد على جثث الشهداء.. المفاوضات ترجئ تصويت مجلس الأمن على وقف الحرب

الاحتلال يأمر بإخلاء فوري لخان يونس

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق في "جريمة حرب محتملة" بغزة

وزير خارجية إسرائيل يروج للممر البحري بين قبرص والقطاع

كيم جونج أون يهدد بالرد على أي استفزاز بالأسلحة النووية

16 ولاية أمريكية ترفع دعاوى قضائية لمنع ترامب من الترشح في الانتخابات

اليونان تنضم إلى التحالف الدولي لضمان الأمن في البحر الأحمر