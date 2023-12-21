الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويغلق حاجز جبع ومداخل العيسوية بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 8 فلسطنيين من مدينة القدس المحتلة، وأغلقت حاجز جبع شرق المدينة ومداخل بلدة العيسوية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة الشبان محمد صيام ومحمد وصلاح سعيدة وقصي شرباتي.

فى حين اعتقلت أربعة شبان من البلدة القديمة وهم: محمد جولاني وقاسم ويوسف دنون ويوسف الشاويش.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدة العيسوية، وفرض عقاب جماعي على أهالي البلدة.

وأغلقت قوات الاحتلال ظهر اليوم حاجز جبع شرق القدس المحتلة أمام المواطنين المتوجهين إلى محافظات جنوب الضفة أو القادمين إلى رام الله.