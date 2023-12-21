كوكا يقود هجوم بنديك أمام ريزا سبور في الدوري التركي

أعلن البرتغالي إيفو فييرا، المدير الفني لفريق بنديك سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريزا سبور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري التركي.

ويحل فريق بنديك سبور، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ريزا سبور بملعب تشايكور، حيث ينطلق اللقاء في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود كوكا، هجوم بنديك سبور ليسجل مشاركته الثالثة في الدوري التركي، وبعدما أحرز 3 أهداف (هاتريك) في بطولة كأس تركيا.

وانضم أحمد حسن كوكا إلى بنديك سبور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق أولمبياكوس اليوناني.

ويحتل بنديك سبور، المركز التاسع عشر قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي ريزا سبور في المرتبة التاسعة وفي رصيده 22 نقطة.