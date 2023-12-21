الإثنين المقبل.. حفل فني لإعلان الفائزين بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا لإعلان أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، وذلك فى السابعة من مساء الاثنين المقبل، الموافق ٢٥ ديسمبر الجارى، على المسرح القومي بالعتبة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وقال المخرج خالد جلال، إن وزارة الثقافة تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواهب الشبابية فى مختلف المجالات، وتأتى مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، التى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى، لتسهم في حرص وزارة الثقافة على اكتشاف المبدعين والعمل على صقل مواهبهم .

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم: الدكتورة نسرين رشدي، والموسيقار عمرو مصطفى، والشاعر أيمن بهجت قمر، والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان محمد الحلو، والدكتورة هويدا حرك .

كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان .