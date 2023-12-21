اتحاد الناشرين يعلن موعد قرعة تسكين دور النشر بمعرض الكتاب 2024.. تعرف عليه

أعلن اتحاد الناشرين المصريين عقد قرعة تسكين الناشرين المصريين في معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الأحد المقبل الموافق 24 من ديسمبر الجارى.

وذكرت صفحة اتحاد الناشرين على موقع فيس بوك :"المشاركون في معرض القاهرة الدولي للكتاب في ضوء التنسيق والتواصل بين اتحاد الناشرين المصريين والهيئة المصرية العامة للكتاب تقرر إجراء قرعة تسكين الناشرين المصريين والعرب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين وذلك يوم الاحد القادم الموافق 24 ديسمبر 2023 الساعة 4 عصرا بمقر اتحاد الناشرين المصريين بالدقي والدعوة عامة لجميع السادة المشاركين في المعرض لحضور القرعة ومعرفة أماكن تسكينهم بالمعرض".

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب أعلنت فتح باب حجز حفلات التوقيع الخاص بالمؤلفين ودور النشر، بالدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 10 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل، بمركز المعلومات بمقر الهيئة.

وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.