وزارة العمل: متابعة برامج تدريبية يحتاجها سوق العمل يستفيد منها 80 شابا بقنا

تابعت مديرية العمل بمحافظة قنا برامج التدريب المهنى المجانية المنفذة بمركز التدريب المهني بقفط التابع للمديرية، والتي يستفيد منها 80 شابا وفتاة من مختلف الفئات العمرية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP، التابع للأمم المتحدة لتدريب الشباب من الجنسين على بعض المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة.

ويأتي ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بهدف تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر، لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية وعلى مجالات ومِهن : الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز اليدوى، لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة، التى ترفع من قُدراتهم، وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل ..

وأكد احمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب فى الحصول على فرص عمل لائق.

وأشار إلى أهمية تطوير المهارات المهنية للشباب والفتيات، ومنوهاً بأن هناك 4 دورات تدريبية جرى تنظيمها، شملت دورة في صيانة الحاسب الآلي يستفيد منها 20 شابًا وفتاة بواقع 56 يوما تدريبيا، ودورة في صيانة الهواتف المحمولة يستفيد منها 20 شابًا وفتاة بواقع 56 يوما تدريبيا، بالإضافة إلى دورتين في مجال التفصيل والخياطة تستفيد منها 40 فتاة بواقع 46 يوما تدريبيا.

FB_IMG_1703151081695

FB_IMG_1703151078923

FB_IMG_1703151076237

FB_IMG_1703151074070

FB_IMG_1703151069304

FB_IMG_1703151067347

FB_IMG_1703151065187