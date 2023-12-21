ورشة عمل حول التفتيش وعلاقات العمل بمنشآت القليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ورشة عمل فى مجال التفتيش وعلاقات العمل وقوائم المراجعة والحوار المجتمعي ودور المفاوضة الجماعية في حل منازعات العمل الجماعية، وذلك بمدارس النيل الدولية بالعبور، بحضور ممثلى 47 شركة ومنشأة من مدارس بالعبور وإدارات الموارد البشرية وشئون العاملين ، تحت رعاية اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة العمل بتوعية طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مجالات علاقات وتفتيش العمل وفض منازعات العمل للوقوف على بنود قانون العمل الذي يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال لتحقيق الصالح العام.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن تلك الورشة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت خاصة عمليات المفاوضة الجماعية والحفاظ على حقوق طرفي العملية الإنتاجية بما يسهم فى تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج.

وافتتحت مدير المديرية ورشة العمل بحضور محمد عليان وكيل المديرية، مؤكدة في تقريرها على أن الورشة تناولت شرح مبسط للمهارات العامة الواجب توافرها في مسئولي شئون العاملين والـHR، وذلك فى إطار تنفيذ برامج وزارة العمل لتوعية العاملين وأصحاب الأعمال، وشارك في الورشة سيد أحمد السيد مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بالعبور، وعبود طه مفتش مكتب عمل العبور، والدكتورة غادة السعدني مديرة مدارس النيل، ورامي رياض مدير الموارد البشرية.