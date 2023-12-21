وزارة العمل: ختام برامج تدريبي لشباب وفتيات قنا وندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة قنا اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية الثانية على مهنة المساحة بمركز التديب المهنى بقفط ضمن خطة التدريب المهنى للعام التدريبي 2023- 2024، وعمل الإختبارات النهائية النظرية والعملية للمتدربين الذين بلغ عددهم 14 متدرب ومتدربة بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 100 ساعة تدريبية، وايضاً تنظيم ندوة للتوعية حول قضايا الهجرة غير الشرعية ، بمقر شباب صناع (بجمعية ريدك) بقنا ، قام بها مكتب تفتيش وتشغيل قنا ، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم ، أو تدريبهم من أجل التشغيل بتوفير برامج تدريبية مستحدثة ومناهج عالمية لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، و توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأثرها على الفرد والمجتمع.

وأوضح احمد جاير مدير مديرية العمل بقنا ، فى تقريره للوزارة ، إن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتكثيف البرامج التدريبية المقدمة لهم من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وبمخاطر الهجرة غير الشرعية لبناء جيل مؤهل وواعى.

وأكد مدير المديرية، أنه جرى الإنتهاء من الدورة التدريبية على مهنة المساحة ، وذلك بمركز التدريب المهني بقفط ، بحضور المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، وأحمد سيد شكل مسئول التدريب بالمديرية، بالإضافة إلى التركيز خلال الندوة التى جرى تنظيمها على أهمية فهم المخاطر الكامنة في الهجرة غير الشرعية، وضرورة توعية الشباب بأبعادها القانونية والاجتماعية السلبية، والتشديد على ضرورة بذل الجهود المشتركة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه الشباب نحو خيارات شرعية وآمنة.

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