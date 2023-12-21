بالصور.. الآلاف من أبناء بورسعيد يحتفلون بعيد النصر في ميدان الشهداء

احتفل الآلاف من أبناء بورسعيد، اليوم الخميس، بعيد النصر في الذكرى 67 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

ورفع المحتفلون أعلام مصر ولافتات عليها:"بورسعيد الباسلة" متفاعلين مع عدد من الأغاني الوطنية التي جرى إذاعتها عبر الأذاعة المحلية، فضلا عن فقرات على أنغام المزمار والسمسمية.

ووضع محافظ بورسعيد، إكليلا من الزهور، صباحا، على النصب التذكاري بميدان الشهداء بحضور اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية، ولفيف من الشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين.

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