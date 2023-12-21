جامعة حلوان تنظم اللقاء الثالث لبطولة الثقافة الرياضية

نظم قسم الثقافة الرياضية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب اللقاء الثالث من بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويعد هذا اللقاء هو اللقاء القمي للكليات الفائزة من داخل الحرم الجامعى وخارجه بعد منافسة بين كليات الجامعة داخل الحرم وصعود 4 فرق الأوائل إلى اللقاء القمي، وكذلك الأمر بالنسبة للكليات خارج الحرم بعد المنافسة بين الكليات خارج الحرم وصعود 4 فرق الأوائل إلى اللقاء القمي.

وتضمنت الفرق المشاركة في اللقاء القمي (فريق كلية العلوم -فريق كليه صيدلة ٣ - فريق كلية صيدلة ١ - -فريق كليه التربية - فريق كلية التكنولوجيا والتعليم ١ - فريق كلية التكنولوجيا والتعليم ٢- فريق كلية هندسة المطرية ٢ - فريق كليه الفنون التطبيقية) ، بإجمالي عدد 64 لاعبا ولاعبة، حيث يتكون كل فريق من 8 لاعبين .

وجاءت النتائج كالتالي: حصول فريق كلية الفنون التطبيقية على المركز الأول وفريق كلية الصيدلة على المركز الثاني وفريق كلية التكنولوجيا والتعليم على المركز الثالث على مستوى الجامعة.

وتأتي هذه البطولة فى إطار حرص جامعة حلوان على إقامة الأنشطة الطلابية، نظراً لدورها المهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وهو ما ينعكس على تحصيلهم الدراسي بالإيجاب.

وتقوم هذه المسابقات بنشر الوعي الثقافي بين الطلاب وتشجيعهم على المطالعة، والبحث عن المعلومات المختلفة بجانب إضافة جو من المرح والتنافس والتسلية بينهم.