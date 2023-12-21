اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل علي جنوب سيناء ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية علي مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد و تصل لحد الضباب علي السواحل الشمالية و الوجه البحرى ومدن القناة .

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وتؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى 13 درجة .