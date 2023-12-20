محافظ الفيوم يؤكد على أهمية التعداد الاقتصادي السادس

استعرض عبد المنعم عبد العظيم مدير عام قطاع شمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، مذكرة إدارة الإحصاءات المركزية بشأن التعداد الاقتصادي السادس.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية التعداد في رصد مدخلات ومخرجات الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة توحيد جهود الجهاز التنفيذي في تلافي كافة المعوقات التي تواجه فريق العمل المكلف برصد الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة، بموافاة مدير عام قطاع شمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بجميع البيانات المطلوبة من الجمعيات الزراعية خلال أسبوع على الأكثر، لضمان الرصد والتحليل الجيد لكافة البيانات الاقتصادية بالمحافظة وتحسين مركزها بمؤشر التنافسية.



كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.

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