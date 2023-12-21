مونديال الأندية| استعدادات خاصة في الأهلي والإجهاد يضرب اللاعبين قبل مواجهة أوراوا

الخميس 21/ديسمبر/2023 - 07:59 ص

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الأخير؛ استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، غدًا الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بالنسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية.

ورغم حالة الحزن التي تسيطر على لاعبي الفريق بعد الفشل في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية بالهزيمة من فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي إلا أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف نصف النهائي وهدفهم الفوز وحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ النادي وتكرار الإنجاز السابق.

وشاهد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مباراة أوراوا ضد ليون المكسيكي في ربع النهائي وكذلك مباراة الفريق الياباني ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي لوضع خطة اللقاء من أجل تحقيق الفوز.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الدفع بعد من اللاعبين البدلاء في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بالنسخة الحالية من كأس العالم للأندية لمنحهم الفرصة بالإضافة لاراحة بعض العناصر خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة في الفترة المقبلة وستكون البداية من كأس السوبر المصري في الإمارات بعد أيام قليلة.

ومن جانبه حاول الجهاز الفني بقيادة كولر التغلب على حالة الإجهاد التي تعرض لها لاعبي الفريق بسبب ضغط المباريات في مونديال الأندية خاصة أن الفريق يخوض مباراة كل 72 ساعة وهو ما أصاب عدد من لاعبي الأهلي للإجهاد على رأسهم بيرسي تاو ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن أحمد نبيل كوكا يعاني من الإجهاد ويخضع لجلسات استشفائية للتخلص من الإجهاد وسيتم حسم موقفه من مباراة المركز الثالث خلال تدريبات الفريق اليوم.

من جانبه عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجى أمين صندوق النادي ورئيس البعثة جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني خلال الساعات الماضية بعد الخسارة من فلومينينسي وضياع حلم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023، أكد لهم فيها أن الفريق قدم ما عليه والجميع لم يقصر طوال البطولة ولكن التوفيق لم يخالف الأهلي بشهادة الجميع.

وتحدث الخطيب مع اللاعبين أن الهدف حاليًا التتويج بالميدالية البرونزية لمعادلة الإنجاز السابق والتواجد على منصة التتويج العالمية للمرة الرابعة وتعويض الإخفاق في الوصول للنهائي.

وطالب رئيس النادي الأهلي اللاعبين والجهاز الفني بالتركيز لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي تدعم الأهلي في كل مباراة وكانت تمني النفس بالوصول لنهائي المونديال بتحقيق الميدالية الفضية أو الذهبية.